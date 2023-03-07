Вже традиційно кореспонденти видання “Де у Києві добре живеться” поспілкувалися з девелоперами різних регіонів України. Забудовники поділилися своїми враженнями та очікуваннями від поточного року, розповіли про зміни підходу інвесторів до вибору новобудов – і спробували спрогнозувати напрямок динаміки цін на нові квадратні метри.

Невеличкий спойлер – здається, девелопери в своїй більшості вже розібралися як вести будівельний бізнес в наш час та потроху адаптуються до викликів воєнного стану. До того ж, хоча в різних регіонах ситуація на ринку новобудов помітно відрізняється, стратегії забудовників стають більш схожими. Тож читайте та робіть висновки.

Олександр Насіковський, керуючий партнер групи компаній DIM (Київ та Київська область)

Як, за вашими оцінками, почався 2023 рік?

Ми активно увійшли в 2023 рік, продовжуємо будівництво всіх проектів DIM. На зимовий період наша компанія вирішила продовжувати роботи, і ми навіть наростили темпи.

Для нас 2023 рік є стратегічно важливим, адже ми готуємо до вводу в експлуатацію понад 100 тис кв.м житла у наших комплексах: Lucky Land, Новий Автограф, А136 Highlight Tower, Метрополіс, Park Lake City. Усі зусилля спрямовані на те, щоб якнайшвидше виконати свої зобов’язання перед нашими інвесторами та забезпечити людей якісним житлом.

Яким, на ваш погляд, цей рік буде для девелоперів?

Цей рік буде складним, але динамічним. В країні триває війна, але життя завжди перемагає темряву. Перед нами стоїть важливе завдання – забезпечити людей житлом. Принципове рішення компанії – не відмовлятися від обраного вектора в питаннях якості будівництва і комфорту для наших майбутніх мешканців. Очікуємо збільшення попиту на квартири, адже за 2022 рік ми спостерігали великий відсоток відкладеного попиту.

Найбільший попит є, і буде в найближчі роки, на готове житло «під ключ»: квартири, готові до проживання, з меблями, технікою. Житлові комплексі з розвиненою власною інфраструктурою і всім необхідним для комфортного життя. Саме тому ми активно розвиваємо цей напрямок на наших проектах – READY DIM.

Ще важливо впроваджувати енергонезалежні рішення не тільки для індивідуальних будинків, а і для багатоквартирних. Ми з 2022 року відпрацьовуємо такі рішення для нових будинків – з альтернативними рішеннями по водопостачанню, електрозабезпеченню та теплу. Сподіваємось вже у цьому році презентувати такі проєкти.

Куди, на вашу думку, підуть ціни на новобудови – вгору чи вниз?

Вартість квадратного метра первинної нерухомості буде зростати. Це пов’язано не лише з майбутнім ростом попиту на нове житло, а й з подорожчанням будівельних матеріалів, енергоресурсів, супутніх ресурсів, потрібних для зведення будинків.

Які кроки мають зробити забудовники, аби вистояти на ринку?

В нових реаліях єдиний спосіб зберегти та підтримати лояльність клієнтів – це бути з ними відвертими, розуміючи, що сьогодні ми всі по один бік і маємо діяти в інтересах один одного.

Девелоперу важливо налагодити ефективну комунікацію з діючими інвесторами: пропонувати вигідні умови для закриття розтермінування, регулярно звітувати про стан будівництва, відверто інформувати про нові сроки введення в експлуатацію будинків. Така політика себе виправдовує: ми дуже вдячні нашим інвесторам, які регулярно продовжують вносити платежі з розтермінування, чим допомагають нам будувати і тримати темпи будівництва.

Але девелоперу не менш важливо розуміти страхи нових клієнтів – для їх подолання ми, наприклад, розробляємо спеціальни програми по придбанню житла: фіксуємо курс, даємо розтермінування на більш довгий період, мінімальні перші внески. Гарантуємо повернення коштів, якщо людина змінила плани. Тобто у нинішній ринковій ситуації ефективні девелопери, перш за все, мають думати та пам’ятати про інвестора і комунікацію з ним.

Ірина Міхальова, директорка з маркетингу Alliance Novobud (Київ та Київська область)

Як, за вашими оцінками, почався 2023 рік?

Рік розпочався складно. До вже традиційного, святкового, затишшя додалося напруження, пов’язане з частими обстрілами всієї території України. Більшість потенційних клієнтів відклали свої рішення щодо придбання нерухомості до кращих часів.

На початку лютого попит дещо пожвавився, тож маємо надію, що після 24 лютого ця тенденція збережеться.

Зрештою, ми сподіваємося на активний березень, адже весна — це завжди про пробудження та відновлення, нехай навіть і у таких екстремальних умовах.

Яким, на ваш погляд, буде цей рік для девелоперів?

Мені здається, що цей рік, перш за все, буде цікавим та таким, що надає перспективи. Після зливи завжди виходить сонце, а отже після надважкого 2022-го на нас чекає кращий, за всіма аспектами, 2023 рік.

Перш за все, очікуємо на оптимістичні новини з фронту, активізацію ринку інвестицій, допомогу та підтримку іноземних партнерів. А отже — і на пожвавлення, не побоюсь цього слова, колосального відкладеного попиту на первинну нерухомість.

Також є надія, що повноцінно запрацює державна іпотечна програма «єОселя» й інші держпрограми для ВПО та тих, хто втратив житло під час воєнних дій.

Куди, на вашу думку, підуть ціни на новобудови — вгору чи вниз?

Вгору. Не думаю, що стрімко, але все ж вгору. Логістичні ланцюжки все ще складні та непередбачувані, брак персоналу будівельних професій відчувається й досі, ціни на будматеріали невблаганно продовжують дертися вгору — тож об’єктивних передумов для зниження цін на новобудови наразі немає. Відчувається також і дефіцит пропозиції через тривалі простої багатьох девелоперів.

Як і раніше, забудовники пропонуватимуть покупцям умови вигідних розтермінувань, акційні пропозиції та умови. Тож можливості щодо купівлі нерухомості з дисконтами збережуться.

Чи фіксуєте ви збільшення попиту на новобудови? Як змінились уподобання інвесторів? І як змінилися самі інвестори?

Зацікавленість клієнтів первинною нерухомістю традиційно висока. Щодня ми маємо значну кількість телефонних дзвінків, заявок та навіть зустрічей у відділах продажу. Інша справа, що не всі покупці наважуються ухвалювати рішення швидко. Вони беруть час на вичікування, аналіз інших пропозицій тощо.

Покупці сьогодні стали уважнішими до деталей. Вони приділяють більше уваги безпеці: перш за все, їх цікавить наявність приміщень подвійного призначення, які за потреби можна переформатувати під укриття. Є вимоги до комфорту: популярнішими стали квартири на нижчих поверхах, дехто відмовляється від панорамного скління. Багато уваги приділяють якості: покупцю важливо з чого будують, чим утеплюють тощо.

Але, як і раніше, люди хочуть жити поряд з зеленими зонами, у районах зі зручним транспортним сполученням, розвиненою інфраструктурою для безпечного відпочинку та навчання. Тому наразі більший попит мають житлові проєкти з концепціями, наприклад, «двір без машин», «місто в місті» тощо.

При цьому кардинально портрет покупця не змінився — хіба що, більше купують для себе, а інвестиційний попит знизився. Впевнена, це тимчасово. Відчувається досить стриманий попит на первинку в сегменті бізнес-класу. Та й тут продається лише те, що реально будується.

Чи змінюються проєкти ваших новобудов з урахуванням викликів сьогодення?

Так, звісно. Проєктуємо й будуємо відповідно до нових умов та норм, вносимо зміни на користь безпеки та комфорту. Наприклад, ми стали першим девелопером, який оголосив про забезпечення житлового комплексу стаціонарним генератором. На території столичного житлового комплексу Montreal House встановлять дизельний генератор для забезпечення безперебійної роботи ключових систем будинку на випадок блекаутів в майбутньому.

Які кроки має зробити держава, аби допомогти забудовникам?

Я вже згадувала про державну іпотечну програму «єОселя» — саме вона може стати дієвим помічним інструментом, який здатний вагомо підтримати ринок новобудов та забудовників. Наразі ця програма вже активно працює в частині готового житла, й ми вже навіть маємо кілька укладених угод в наших броварських комплексах.

Дуже чекаємо на активізацію напрямку кредитування житла, яке будується. Тут ми маємо дуже хороший потенціал з нижчою ціновою категорією, з можливістю ширшого вибору житлових комплексів та планувань. Роботи у цьому напрямку ведуться, тож сподіваємося та чекаємо.

Загалом, я вважаю, що сьогодні між державою та забудовником важлива взаємна підтримка та повага. Великий бізнес показав себе надійним та відповідальним партнером держави у надзвичайно важкі часи. Завдяки податкам та заробітним платам, які ми продовжуємо сплачувати попри все, держава має можливість фінансувати армію та наповнювати бюджет.

Попереду на нас чекає дуже багато роботи з відбудови житлового фонду та інфраструктури міст, тож сподіваємося на дієві програми із взаємовигідними умовами.

А які кроки мають зробити саме забудовники, аби вистояти на ринку?

Залучення інвестицій, пошук й впровадження неординарних рішень задля утримання команди й виконання своїх зобов’язань перед клієнтами — ось пріоритетні напрямки роботи успішного сьогодні забудовника.

Ми сильніші, ніж нам здавалося до 24 лютого 2022 року, тому такі чесноти як сміливість, наполегливість та впертість — це ті нові якості девелопера, без яких не вистояти на ринку в часи воєнного стану.

Максим Сидорський, директор ТОВ «М7 Естейт» (Львів)

Як, за вашими оцінками, почався 2023 рік?

2023 рік для нас розпочався без сюрпризів. В цілому він повторив тенденції минулих років: в січні ситуація більш-менш стабільна, в лютому ми спостерігаємо незначне зменшення продажів і очікуємо, що, найімовірніше, в березні також будуть невеличкі об’єми угод. А ось все більш-менш нормально розпочнеться вже з квітня, після Пасхи.

Яким, на ваш погляд, цей рік буде для девелоперів?

Я вважаю, що цей рік буде гіршим, аніж всі собі планували в 2022 році. Чому? Тому що більшість девелоперів запланували, що в 2023 закінчиться війна і люди одразу ж «побіжать» купувати квартири.

Я гадаю, що навіть якщо це відбудеться, ми в будь-якому випадку зіткнемося з відкладеною проблематикою в економіці. Тому що на сьогоднішній момент наша економіка працює в ручному режимі – і для того, щоб їй вийти на автономний режим, потрібно щонайменше від 6 до 18 місяців. Тому 2023 рік, швидше за все, буде складнішим, ніж всі планували – незалежно від того, чи вже ми переможемо, чи це перенесеться на 2024 рік.

Ось трохи цифр для порівняння та роздумів. Якщо за 100% візьмемо 2021 рік, то в 2022 році ми отримали десь 40% від запланованих продажів. Зрозуміло, що вони були розподілені нерівномірно по всьому році – але якщо взяти в середньому, то це десь 40% від плану продажів (точніше, в порівнянні з 2021 роком). В 2023 році всі собі запланували, що вони вийдуть практично на довоєнні продажі. Тобто продадуть десь 70-80% від 2021 року. Я думаю, що більше, ніж на 50% розраховувати немає сенсу. І всі девелопери повинні чітко зрозуміти, що на сьогоднішній момент краще розраховувати на половинні продажі від тих продажів, які були у 2021, ніж ставити перед собою недосяжну мету та розраховувати на неіснуючий рівень попиту.

Куди, на вашу думку, підуть ціни на новобудови – вгору чи вниз?

Ціни підуть однозначно не вниз – навпаки, вони будуть потрошки підвищуватись. Найцікавіше, що при цьому попит буде зменшуватися, як наслідок ціни будуть йти вниз – і це буде говорити про звуження, згортання ринку. Це явище буде тимчасовим – воно пов’язане з багатьма факторами, які зараз тут не буду перелічувати, але вони є.

Чи фіксуєте ви збільшення попиту на новобудови? Як змінились вподобання інвесторів? І як змінилися самі інвестори?

Як змінилося вподобання інвесторів? В загальному, мало що змінилося. Не можна сказати, що перейшли з однушок на двушки, чи з двушок на трьошки. Приблизно все так, як і було. Єдине, що все ж таки трішечки більше почали цікавити людей паркінги. З різних причин, зокрема, по причині того, що можна поставити машину так, щоб її ніщо не пошкодило.

Як змінилися інвестори? Інвестори соціально не змінилися, мабуть, ніяк. Всі ті ж самі. Я думаю, що в більшості з ринку пішли перекупи, тож на сьогоднішній момент залишилися лише кінцеві власники – відбулося саме те згортання ринку, про яке я казав. Тобто, зараз ми будемо мати п’ятдесят відсотків попиту від довоєнного ринку.

Щодо уподобань – більше інвестують та купують квартири в розтермінування, часто беруть по програмі «єОселя». Деякі компанії існують тільки на «єОселі», бо у них взагалі біда з покупцями та інвесторами.

Чи змінюються проєкти ваших новобудов з урахуванням викликів сьогодення?

Так, змінюються в часі, розтягуються деякі проекти. В деякі проекти даємо трішечки інших квартир. В більшості я б не сказав, що кардинально, але невеличкі зміни є, розкривати їх тут не буду, тому що це наші розробки.

Які кроки має зробити держава, аби допомогти забудовникам?

Чесно от не знаю, як пом’якше відповісти. З чого я почав би? Я попросив би державу нам не заважати працювати. І якщо плануються якісь кардинальні зміни, то спочатку їх треба відпрацювати, зрозуміти, як вони будуть реалізовуватись, а потім вже приймати закони. А не навпаки – як це у нас нещодавно відбулося. Хто в курсі, той в курсі, хто не в курсі, тому, мабуть, і не треба бути в курсі.

Які кроки мають зробити саме забудовники, аби вистояти на ринку?

Великий об’єм цих кроків. Почну з того, що, мабуть, треба буде заново реінвестувати прибуток, отриманий до 2021 року, в свої проекти. Ті, хто не реінвестують зароблені раніше гроші, найімовірніше стикнуться з проблемою добудови поточних проєктів. Тобто девелоперам треба знову вкладати свої кошти в свої об’єкти – інакше в наш час на ринку буде складно втриматись.

Роман Давимука, СЕО Avalon (Львів)

Як, за вашими оцінками, почався 2023 рік?

Якщо говорити про Avalon, то наша компанія не має суттєвих проблем. У 2023 рік ми зайшли с урахуванням економіки і процесів воєнного стану, а також із дефіцитом електроенергії. Однак були до цього готові, і роботи на будмайданчиках продовжувались.

Ми спостерігаємо пожвавлення на ринку нерухомості і сподіваємось, що завдяки зусиллям українців і всього цивілізованого світу, цей тренд піде вгору. Ми, як і багато українців, покладаємо хороші надії на 2023 рік.

Яким, на ваш погляд, цей рік буде для девелоперів?

Ми не очікуємо різкого повернення ринку нерухомості до довоєнних показників. Розуміємо, що українська економіка багато втратила. А девелопмент і попит на нерухомість залежать від ситуації в інших галузях, де з’являється додатковий капітал. Очікуємо і сподіваємось, що цей рік стане роком Перемоги.

В будь-якому випадку Avalon планує закривати усі свої поточні зобов’язання та продовжити роботу над новими проєктами зі стартами нових черг.

Куди, на вашу думку, підуть ціни на новобудови – вгору чи вниз?

Зараз дуже важко прогнозувати, що буде з цінами, бо незрозумілими лишаються тренди на глобальних ринках. Курс гривні до іноземних валют і загальний спад попиту дає можливість зменшити собівартість робіт в доларовому еквіваленті. Однак ринок будівельних матеріалів, хоч і стабілізувався порівняно з першими місяцями війни, однак залишається турбулентним. І прогнозувати якісь ривки собівартості вгору чи вниз точно рано.

Чи фіксуєте ви збільшення попиту на новобудови? Як змінились уподобання інвесторів? І як змінилися самі інвестори?

Ми вважаємо, що попит порівняно з 2022-м роком збільшиться. Звичайно, багато чого залежить від ситуації на фронті і впевненості інвесторів у своєму в майбутньому. Попит на новобудови буде залишатись більш-менш стабільним, однак поки не в довоєнних показниках. І формуватиметься він завдяки людям, які планують проживати у власній квартирі. Ми не розраховуємо на великий інвестиційний попит в наступні місяці, хоча для цього є хороші передумови.

Інвестори розуміють, що на нерухомості, як і раніше, можна заробити. Але ризики стали більшими. На жаль, ми не застраховані від форс-мажорів та дуже складних періодів, коли ринок може на певний час призупинитись. Однак, з іншої сторони, інвестори розуміють, що шанси дуже добре заробити – вони є. І пов’язані із перемогою та післявоєнним відновленням України.

Звичайно, зараз інвестори більш зважено підходять до проєктів, у які планують вкласти кошти. Вони звертають увагу на якість будівництва та терміни виконання робіт, бо це напряму впливає на строки повернення інвестицій. Зараз пропозицій порівняно з попитом більше. Тому радимо розглядати можливості інвестування з надійними девелоперами.

Чи змінюються проєкти ваших новобудов з урахуванням викликів сьогодення?

Однозначно змінюються. Наприклад, ми створюємо укриття та проводимо інші заходи, необхідні для захисту населення. Цьогорічна зима гостро поставила питання енергетичної безпеки, і ми вже працюємо над варіантами запасного живлення як в існуючих комплексах, так і в усіх наших нових проєктах. В деяких з них мова йде про забезпечення безперебійним живленням усього комплексу, в деяких – лише його суспільних зон, а це ліфти, насосні станції, щоб мешканці мали змогу безперебійно отримувати базові речі.

Які кроки має зробити держава, аби допомогти забудовникам?

Держава не мусить допомагати девелоперам, однак за можливості може продовжувати іпотечну програму. єОселя непогано працює, однак можна розширити перелік її учасників, оскільки зараз отримати позику можуть лише окремі групи населення – військовослужбовці, науковці, медики та вчителі. Деякі зміни законодавства по містобудуванню вже відбуваються.

Розуміємо, що держава не може витягувати девелоперів і у держави зараз є важливіше завдання – забезпечити обороноздатність країни та підтримати «важкі» сектори економіки. Розуміємо, що девелопмент в разі правильної роботи з економікою в цілому – з ринками капіталів, оподаткуванням, буде одним із бенефіціарів цих процесів. Як тільки запрацюють інші галузі економіки, гроші підуть в ринок нерухомості.

Які кроки мають зробити саме забудовники, аби вистояти на ринку?

Забудовники, які вже пройшли складний етап і готувались до роботи в нових умовах та планують виконати свої зобов’язання перед клієнтами – їм раджу не відхилятись від базової моделі залучення інвестицій.

Відкривати продажі житла краще, коли є запас міцності, що дозволить завершити будівництво та передати житло навіть за несприятливих умов на ринку. Краще утриматись від великих ризиків з точки зору залучення інвестицій.

Так, бізнес – це про ризик і нормально ризикувати інвестиціями для просування своєї продукції, в інновації, репутацію та інше. Але ненормально залучати кошти в завідомо ризиковані проєкти, аби тільки подовжити строк життя компанії. Це нездорова практика.

Андрій Криницький, співвласник групи будівельних компаній Auroom (Львів)

Як, за вашими оцінками, почався 2023 рік?

Для мене рік розпочався з віри в перемогу. А для AUROOM він розпочався дуже динамічно, адже ми запустили два нові об’єкти.

У першому, AUROOM AIR, ми реалізували актуальні запити на готову інфраструктуру (одразу при виході з комплексу розміщений сучасний ТРЦ з кінотеатром, спортзалом, басейном та багатьма іншими комерційними закладами, а в кількох кроках велика транспортна розв’язка), реалізовуємо технологію резервного живлення квартир та місць загального користування.

З цікавих архітектурних та проєктних рішень: представницький 2-х рівневий хол з консьєржем, динамічна пластика фасаду та сучасні урбаністичні рішення з облаштування території.

Також, в AUROOM Air передбачено міжшкільний ресурсний центр на базі ліцею: на 4-х поверхах центру передбачено необхідні приміщення: кабінети, багатофункціональні зали, санвузли, буфет, приміщення для персоналу та вчителів, загальною площею понад 3 тис. кв. м. Центр обладнаний окремим ліфтом та пандусами і пристосований для інклюзивного навчання.

Другий, AUROOM Lviving, для нас є дуже особливим проєктом. Адже це перший комплекс AUROOM в історичному ареалі Львова.

Ми дуже відповідально підійшли до його проєктування, оскільки було важливо гармонічно інтегрувати новобудову в наявне середовище. Саме тому за проєктними рішеннями ми звернулися до Проектної Майстерні Бєляєвих, котра має у своєму портфоліо багато еталонних прикладів вирішення такого роду завдань.

AUROOM Lviving – це клубний будинок всього на 28 квартир, без однокімнатних квартир – а це означає ніяких орендарів. Піша доступність до центру, парки в кількох кроках та зручна транспортна розв’язка – якраз сукупність тих переваг, котрі дозволяють максимально відчути життя у Львові.

Яким, на ваш погляд, цей рік буде для девелоперів?

Цього року потрібно буде багато працювати. Конкуренція зростає, а недобросовісні забудовники демпінгуватимуть ринок – не ставлячи перед собою мету виконати зобов’язання перед інвесторами.

Додайте до цього постійне зростання цін на роботи та матеріали. Також зустрічаються ситуації, коли підрядники в силу об’єктивних причин не можуть виконати зобов’язання чи навіть повернути кошти. Заради убезпечення від такого, ми по кожному об’єкту сформували резервний фонд, щоб не зупинятись у випадку такого роду форс-мажорів, та здійснюємо закупівлі заздалегідь, з більшим запасом ніж до війни.

Куди, на вашу думку, підуть ціни на новобудови – вгору чи вниз?

Ціни однозначно зростуть в тих забудовників, котрі планують виконувати зобов’язання перед інвесторами – адже всі складові собівартості будівельних робіт зросли. Попри те, на ринку буде багато оманливих пропозицій, які в результаті можуть перетворитись на “гарбуз”.

Ми цього року вже провели планове підвищення цін по декількох об’єктах – і надалі, в міру прогресу будівництва, будемо продовжувати їх поступово збільшувати. Принцип вигоди придбання квартири на ранньому етапі будівництва зберігається.

Чи фіксуєте ви збільшення попиту на новобудови? Як змінились уподобання інвесторів? І як змінилися самі інвестори?

В період серйозних проблем з постачанням електроенергії, а саме на початках, був певний вакуум, всі пробували зрозуміти, як діяти далі. Найперше, ми забезпечили резервним живленням будівництво, щоб без перешкод виконувати планові роботи. Як результат, на прогрес відключення не вплинули.

Орієнтовно з грудня інтерес відновився і по теперішній час утримується на хорошому рівні. По деяких параметрах ми вже вийшли на рівень 2021 року.

Чи змінюються проєкти ваших новобудов з урахуванням викликів сьогодення?

Так, ми запустили для багатоповерхових будинків Air та Solar технологію auroom.energy. Це багаторівнева архітектура резервного живлення, котра дозволяє при непередбачуваних ситуаціях з постачанням електроенергії, отримувати його в кількості, достатній для забезпечення базових потреб – як безпечне користування місцями загального користування чи використання більшості електроприладів в квартирі.

Які кроки має зробити держава, аби допомогти забудовникам?

Держава, особливо під час війни, дуже зацікавлена в сильній будівельній галузі, адже це мільйони робочих місць як безпосередньо залучених у цю сферу, так і учасників ланцюга постачання. А це, крім зарплат, ще й величезні надходження до бюджетів різних рівнів. Тому ми очікуємо від держави:

сприяння постачанню критично важливих для будівництва матеріалів;

не обтяжувати сектор додатковим податковим чи бюрократичним навантаженням;

проводити контроль недобросовісних гравців ринку для мінімізації наслідків їх діяльності.

Які кроки мають зробити саме забудовники, аби вистояти на ринку?

З кожним роком ринок нерухомості України стає на крок ближчим до європейського, а потенційні покупці все більше часу приділяють прискіпливому аналізу пропозицій. Повномасштабна війна накладає свій відбиток, з’являються вимоги, про котрі ще кілька років тому ніхто серйозно не замислювався. Саме тим, хто зуміє зрозуміти ці вимоги та задовольнити їх, і вдасться вистояти.

Ми, як забудовник, самі зацікавлені в розвитку ринку – і популяризуємо сучасні підходи в будівництві та проєктуванні. Існує багато перевірених методів, які себе виправдали, зокрема в скандинавських країнах та країнах Бенілюксу. Насамперед це гармонійна інтеграція в простір міського середовища та його збагачення, продумана функціональна складова як в рамках квартири, так і в рамках комплексу та навіть району. Сьогодні ми вирішуємо комплексне завдання з забезпечення не лише комфортного проживання у квартирі, чи гарних дитячих майданчиків, а й у створенні додаткової цінності для міста та його мешканців.

Роман Коржак, СЕО blago (Івано-Франківськ)

Як, за вашими оцінками, почався 2023 рік?

Цей рік почався з очікувань перемоги України та усвідомлення зусиль, яких прийдеться ще докласти для досягнення цієї мети. Йдеться про перемогу на всіх фронтах, в тому числі і на економічному, політичному, інформаційному.

Ми увійшли в новий рік більш загартованими, націленими багато працювати та досягати наших цілей. До речі, для нашої компанії 2023 рік теж почався з трансформацій. На початку року ми запустили ребрендинг, пов’язаний з масштабуванням нашої діяльності. Тепер ми – технологічна інноваційна компанія blago, яка створює міста. Ми не просто будуємо нерухомість, а комплексно змінюємо міста через сучасні технології, наповнюємо їх сервісами та інфраструктурою для комфортного якісного життя.

Яким, на ваш погляд, цей рік буде для девелоперів?

Щоб продовжити будівництво у 2023 році, забудовникам прийдеться справитися ще не з однією проблемою. Але, спираючись на досвід минулого року, я впевнений – ми зможемо.

Багато проблем перейшло з 2022 року. Наприклад, подорожчання і нестача матеріалів, мобілізація працівників, зруйновані логістичні ланцюжки, дефіцит кваліфікованих кадрів, інфляційні процеси та ін. Але в новий рік ми увійшли з позитивом, оптимізмом, ще більш амбітними цілями для досягнення нашої мети і відбудови країни.

Куди, на вашу думку, підуть ціни на новобудови – вгору чи вниз?

Ми постійно моніторимо ринок нерухомості в Україні та бачимо продовження тенденції минулого року. Протягом 2022 року ціни на новозбудовані квартири, в середньому, виросли більш ніж на 40% в гривневому еквіваленті.

У цьому році в західних регіонах вартість 1 кв. м в новобудові лише зростатиме. До кінця 2023 року ми прогнозуємо ріст цін на 30%, що є досить привабливо для інвестицій.

Можу впевнено сказати про Івано-Франківськ – це затишне та комфортне для життя місто, і попит на житло тут є завжди. Близько 20% наших покупців є родом з інших областей, але в силу різних факторів переїхали на постійне життя саме в наше місто.

Чи фіксуєте ви збільшення попиту на новобудови? Як змінились уподобання інвесторів? І як змінилися самі інвестори?

Покупці зараз стали дуже вимогливими до всього: житлової площі, інтер’єру холів, наявності паркомісць на території, благоустрою, дитячих майданчиків, кількості ліфтів у під’їздах. Ми на сьогодні стараємося задовольнити запити найвимогливіших покупців і створюємо масштабні технологічні інноваційні проєкти.

Як змінилися інвестори? Наша аудиторія покупців помолодшала. Якщо раніше переважну кількість покупців первинного житла складали люди віком 35-45 років, то зараз ядро аудиторії зміщується в сторону діапазону 26-35 років. І з кожним роком ця тенденція буде продовжуватися.

Чи змінюються проєкти ваших новобудов з урахуванням викликів сьогодення?

Команда blago кожного року проводить постійний апгрейд своїх масштабних проєктів. Ми перші в Івано-Франківську реалізовуємо басейн на даху одного з наших житлових комплексів (мова йде про житловий район Manhattan UP), будуємо садочки та школи, розвиваємо інфраструктуру міста. Вже зараз закладаємо цікаві футуристичні ідеї при проєктуванні нових житлових комплексів.

До речі, на початку 2023 року наша компанія анонсувала старт будівництва ЖК SKYGARDEN, в якому і передбачили нову концепцію житла – найвищої багатоповерхівки з великою зеленою зоною понад 2,6 га.

Які кроки має зробити держава, аби допомогти забудовникам?

У цей непростий час дуже важливо, щоб держава підтримувала забудовників в ракурсі прозорості законотворчих норм, надання кредитів, розвитку державних програм «єОселя» і зменшення податкового навантаження. Також важливо не ускладнювати роботу муніципальних і нотаріальних структур.

Які кроки мають зробити саме забудовники, аби вистояти на ринку?

Бути лояльними до покупців, гнучкими до змін та вірними своїм ідеям!

Під лояльністю я маю на увазі створювати сприятливі умови для купівлі квартири в новозбудованому ЖК. Враховуючи теперішні ціни, не кожна сім’я може дозволити собі купити квартиру. Тому девелопери певною мірою також є відповідальними за доступність житла, яке вони будують. Важливо долучатися до іпотечних державних програм, розробляти спеціальні умови придбання для соціально незахищених груп населення і, звісно для тих, хто зараз ризикує своїм життя та виборює нашу свободу.

Гнучкими до змін – це вміти в екстрашвидкому режимі приймати важливі рішення, ефективно управляти наявними ресурсами, не порушуючи зобов’язань перед клієнтами та інвесторами.

Бути вірними ідеям – за жодних обставин не змінювати свої цінності та пріоритети. На кожному етапі реалізації проєктів треба думати про клієнтів – майбутніх жителів цих новобудов. Вони повинні відчувати лише задоволення від життя у новій оселі. Тому важливо будувати якісно, надійно та обов’язково в терміни.

Ростислав Мельник, генеральний директор Корпорації Нерухомості РІЕЛ (Київ, Львів)

Як, за вашими оцінками, почався 2023 рік?

В 2022 році через повномасштабну війну ринок істотно зменшився. Нам довелося працювати в умовах безпрецедентних викликів. Нині ж різких коливань, вниз або вверх, немає. Проте й покупців обмаль. Тож наразі ми максимально зосереджені на завершенні розпочатих проєктів і сьогодні всі залежимо від новин із фронту.

Яким, на ваш погляд, цей рік буде для девелоперів?

Я думаю, що 2023 рік буде складний. Повторюсь, більшість наших успіхів залежать від воїнів, проте і нам тут, на місцях, треба бути максимально професійними, приймати нестандартні та непрості рішення, швидко адаптуватися та проявляти стійкість.

Куди, на вашу думку, підуть ціни на новобудови – вгору чи вниз?

На мою думку, ціни будуть без особливих коливань. Знизитись вони не можуть, бо все навкруги подорожчало, а зростати, поки немає попиту, теж не будуть.

Чи фіксуєте ви збільшення попиту на новобудови? Як змінились уподобання інвесторів? І як змінилися самі інвестори?

Поки триватиме війна, зростання попиту не буде. Сьогодні тенденція така, що покупці цікавляться готовим житлом. Наші клієнти – це люди, які остаточно вже втратили домівку, розуміють, що треба десь жити і мають кошти для купівлі. Тобто, якщо раніше нерухомість купували як інвестицію, то зараз – виключно для проживання.

Чи змінюються проєкти ваших новобудов з урахуванням викликів сьогодення?

Звісно, ми аналізуємо усі виклики та проблеми, з якими через війну стикнулися мешканці новобудов, і враховуємо їх у майбутніх новобудовах. Наприклад, вже проєктуємо підземні паркінги, як приміщення подвійного призначення – як парковку для авто і бомбосховище з усім необхідним.

Які кроки має зробити держава, аби допомогти забудовникам?

Ринок очікує пільгових кредитів, державних програм, іноземних інвестицій. Великі сподівання інвестори та забудовники покладають на державну програму доступного кредитування житла «єОселя», завдяки якій люди зможуть купувати нерухомість під 3% і 7% річних. Тут головне, щоби вона чітко працювала, і в бюджеті були кошти під цей проєкт.

Які кроки мають зробити саме забудовники, аби вистояти на ринку?

Оптимізувати свою діяльність і структуру витрат, добудувати розпочаті об’єкти і передати людям готові квартири.

Ігор Гуда, голова ради директорів компанії «Креатор-Буд» (Київ, Львів, Тернопіль)

Як, за вашими оцінками, почався 2023 рік?

2023 почався в тому ж темпі, що і кінець 2022. Всі були в очікуванні 24-го лютого, і після того, як люди трохи “видихнули”, вони знову почали виявляти інтерес до нерухомості.

Яким, на ваш погляд, цей рік буде для девелоперів?

Це буде рік можливостей — ті забудовники, що можуть швидко будувати та вводити проєкти в експлуатацію, ті й встоять та отримають свою частку ринку на етапі Відбудови України.

Куди, на вашу думку, підуть ціни на новобудови – вгору чи вниз?

Ціни зростатимуть, оскільки матеріали не дешевшають, а логістика ускладнилась. Виробництво будматеріалів в Україні знаходиться на низькому рівні, тому в цілому будівництво стає дорожчим.

Чи фіксуєте ви збільшення попиту на новобудови? Як змінились уподобання інвесторів? І як змінилися самі інвестори?

Все залежить від регіонів. Скрізь готовність житла дуже важлива. Коли готовність висока — є продажі. Це більш виражено на Заході України, оскільки в перші місяці війни там збільшувався інтерес, і в цілому він досі залишається високим. Продажам допомагає державна програма кредитування житла “єОселя”. Ми сподіваємось, що в майбутньому кредитування від держави розвиватиметься в тому ж напрямі.

Чи змінюються проєкти ваших новобудов з урахуванням викликів сьогодення?

Так, підземні парковки, що можуть виконувати функцію бомбосховищ, облаштовані зонами відпочинку та доступом до Wi-Fi, автономне освітлення в будинках, зелена (альтернативна) енергія, безпекові протоколи для працівників керуючої компанії.

Які кроки має зробити держава, аби допомогти забудовникам?

Розширення програми кредитування житла. Держава повинна також надавати пільги та фінансову підтримку різним групам населення, ширшому колу громадян України. Станом на зараз мільйони українців втратили домівки. Такі програми простимулюють купівлю готового житла, а девелопери зможуть збудувати все, що потрібно. Це стратегія win-win для всіх учасників.

Які кроки мають зробити саме забудовники, аби вистояти на ринку?

Забудовники мають шукати зовнішніх та внутрішніх інвестиційних донорів, або долучитися до кредитування від держави для проектів Відбудови, мати запас сил та засобів, щоб закінчити будівництво проектів, які продаються зараз. На ринку з’явиться більше житла доступних класів — економ та комфорт. Я думаю, що між девелоперами буде більше співпраці та спільних проектів.

P.S. Що ж, як бачимо, девелопери різних регіонів солідарні: ринок нерухомості потроху оговтується від шоку. Цікавість до нерухомості поступово відроджується – хоча серед покупців та інвесторів відбулись значні зміни. З ринку майже пішли ті, хто планує заробити на перепродажі готових квартир – але ті, хто підшукує квартиру для власного проживання, на ринку залишились.

Це, своєю чергою, змушує забудовників дещо змінювати підхід до проєктування та будівництва: більше приділяти уваги розробці концепції своїх проєктів, підвищувати комфорт майбутнього житла тощо.

Як на нас – це позитивні зміни, які, віримо, залишаться і після нашої перемоги. Адже комфорт, краса, зручніть та безпека повинні бути не тільки в самій квартирі, а й біля неї.