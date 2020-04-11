В онлайн режимі відбулося засідання обласної Ради Церков, участь у якому взяв голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

Головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук поінформувала присутніх про ситуацію, що склалася на Тернопільщині з інфікуванням коронвірусною інфекцією COVID-19 та закликала священнослужителів спонукати своїх вірян дотримуватися найжорсткіших заходів карантину під час Великодніх свят.

Очільники області та Тернополя: голова облради Віктор Овчарук, ОДА Володимир Труш, міський голова Тернополя Сергій Надал, начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол звернулися до духовних осіб із закликом підтримувати карантинні обмежувальні заходи, щоб унеможливити велике скупчення людей під час святкових богослужінь.

Голова обласної ради подякував отцям та представникам релігійних організацій за допомогу, що вони надають краянам у важкий час війни та карантину, привітав усіх із прийдешніми святами та наголосив на необхідності найуважніше дотримуватись карантинних заходів та обмежень.

– Хочу висловити слова подяки шановним владикам, очільникам різних церков, усьому духовенству за пастирську та християнську опіку, за щиру молитву та підтримку вірян, а також за жертовне служіння церковній спільноті та нашій державі. У складний час жорсткого карантину зустрічаємо ми Великдень. Попри засилля та розповсюдження хвороби, нехай серце кожного із нас сповниться світлом та любов’ю, а величний день надихає усіх на добрі справи в ім’я України, в ім’я нашого краю, громади, кожної родини. Зараз це, насамперед, – дотримання усіх заходів, що не дають вірусу ще більше поширюватись. Тільки таким чином ми його переможемо! Цей час маємо провести у духовних роздумах і молитвах, без сварок та образ. Та найголовніше, у щирій вірі і з надією, що і наша держава, і увесь світ справиться із недугою, яка забирає стільки життів. Готуючись до свят, пам’ятаймо, що від нас самих, від нашого розуміння та терпіння залежить наше здоров’я та здоров’я рідних! Бережімо себе! – наголосив Віктор Овчарук.