Збираєтеся в мандрівку до Тернополя?

По-перше, гарний вибір. Тут дійсно є на що подивитися, і вам дійсно не захочеться звідси виїжджати. По-друге, до поїздки, само собою, потрібно добре підготуватися. І річ не тільки про покупку білетів і планування подорожі, річ також про ваш смартфон. Ми розкажемо вам про декілька корисних додатків, які знадобляться вам у подорожі. Якщо ваш телефон працює не на Android, то вам потрібно купити Nokia 3.4 або інший телефон з підтримкою цієї ОС.

TripAdvisor

TripAdvisor — це мобільний додаток, який представляє собою велику базу даних для подорожей і можливість з нею взаємодіяти. Наприклад, ви приїхали у незнайоме місто і хочете зняти номер в готелі, але боїтеся, що потрапите на неякісний готель. І тут TripAdvisor прийде вам на допомогу. Ви просто можете знайти цей готель у базі даних додатку і прочитати відгуки від реальних людей, які там вже побували. Дуже корисно для тих, хто любить подорожувати.

Google Maps

Кажуть, що язик до Києва доведе (а в даному випадку до Тернополя). Це, звісно, правда, але в ті часи, коли люди придумали цю фразу, в них не було смартфонів. Зараз вам не потрібно запитувати у місцевих дорогу, бо вам її знайде Google Maps за лічені секунди. Маючи в смартфоні такий додаток, ваш шанс заблукати дорівнює нулю.

Gismeteo lite

Погода іноді буває непередбачуваною. Ви зібрались на прогулянку, але дощ зіпсував вам усі плани (а також нову сорочку)? Щоб не допустити таких ситуацій, краще заздалегідь ознайомитися з прогнозом погоди на найближчий час. Вам у цьому допоможе додаток Gismeteo lite. Завдяки ньому ви будете знати прогноз погоди на найближчі 10 днів.

Shazam

Давайте уявимо: ви гуляєте по місту і чуєте у кафе, тролейбусі чи іншому місці музику, яка одразу западає вам в душу, але ні виконавця, ні назви пісні ви не знаєте. Вам у цьому допоможе Shazam. Просто піднесіть мікрофон до джерела звуку, і вже через кілька секунд ви будете знати автора і назву пісні.