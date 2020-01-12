Золотий хрестик та спортивні кросівки «Adidas» викрали нові знайомі.

З таким повідомленням до працівників Тернопільського відділу поліції звернувся житель обласного центру 1991 року народження.

Потерпілий зазначив, що після того, як в його помешканні побували нові приятелі він виявив відсутність майна.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що злочин вчинив раніше судимий тернополянин. Молодик відбував покарання за вчинення майнових злочинів.

Викрадене майно підозрюваний реалізував в ломбард. Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.