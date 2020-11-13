Господині з Тернопільщини знову наготували смаколиків для захисників. ФОТО

Консервацію приготували для українських захисників господині на Тернопільщині. Разом з іншою гуманітарною допомогою волонтери повезуть її на Східну Україну.

Господині з різних районів області влітку збирали овочі та готували консервацію. У банках – різноманітні салати, а також страви з м’ясом.

«Вирішила підтримати цю ініціативу. Оскільки мій племінник у зоні бойових дій, для нього та його побратимів готувала. Мої сусідки теж допомагали. Хай там наші воїни будуть ситі, а також хочеться, щоб вони відчували, що ми цінуємо, поважаємо та дуже їх любимо», – каже жителька Лановецького району Ольга Борчук.

Збирають гуманітарну допомогу для воїнів волонтери. Вони готуються до чергової поїздки на Східну Україну, – розповів крайовий отаман Тернопільського крайового коша Володимир Мосейко.

«Козацька фабрика добрих справ продовжує працювати. Сортуємо консервацію в ящики. Виходимо на фінішну пряму. Дякуємо усім, хто долучається до волонтерської роботи, а особливо нашим невтомним берегиням».