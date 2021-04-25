Понад двадцять тисяч вареників наліпили господині у районах області для українських захисників. Також для бійців приготували пасхальну випічку та салати. Страви у готовому вигляді у зону бойових дій доставлять волонтери.

Вареники для воїнів одночасно ліпили у трьох районах. Пані Галина долучилася до волонтерської ініціативи у Підволочиську.

“Прийшла ліпити вареники для бійців перший раз, але думаю не останній. Нам волонтери передали їхні листи, де вони розповідають про те, яка їм важлива така підтримка. В мене сусіди на війні, не раз їм передавала продукти. Підтримуємо нашу армію, як можемо. Бо вони там стоять за нас. Тому прошу й інших жінок приєднуватися до нас, до Пасхи хочемо відправити хлопцям багато смачних страв”.

Ліплять вареники на Тернопільщині від початку війни на Східній Україні. Господині переважно готують їх з картоплею та сиром, хоча були й з капустою. Щоб страва довше зберігалася, її складають у відерця та заливають смальцем, відтак бійцям залишається лише розігріти.