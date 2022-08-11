У Шумській громаді господині готують смаколики для українських захисників. Жінки ліплять вареники, пельмені, печуть солодощі. Усе це в готовому вигляді волонтери доставляють на передову.

Жителька села Васьківці Уляна Бойчук від початку повномасштабної війни допомагає готувати їжу для Збройних Сил України. Жінка вдома пече пироги, а також разом з іншими волонтерками готує різноманітні українські страви.

«Ми кілька разів на тиждень збираємося для приготування страв для українських захисників. Переважно готуємо вареники та пельмені. Також готуємо різні салати. Вдячні нашим волонтерам з організації «Схід та Захід єдині», які регулярно забирають все приготоване та везуть нашим захисникам. Військовим їжа подобається, постійно передають нам слова подяки і навіть невеличкі сувеніри».

Допомагають продуктами для приготування страв жителі Шумської громади та місцеві підприємці. Готову продукцію на передову доставляють волонтери з громадської організації «Схід та Захід єдині». Також долучаються до волонтерської ініціативи представники Шумського «Пласту».