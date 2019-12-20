Святкові страви на свята для українських воїнів готують господині у Шумську. Організовують благодійній акції волонтери громадської організації «Схід та Захід Єдині».

Жителька Шумського району Марія Брик долучилася вперше до приготування страв для українських воїнів. Жінка переконана, що кожен має робити все можливе, щоб об’єднатися проти країни-агресора.

«Я допомагала продуктами зі свого городу раніше. А тепер вирішила ще й послужити своїми руками. Було дуже приємно перебувати разом з волонтерами, готувати святкові страви для наших захисників».

Господині на Тернопільщині збираються регулярно для приготування страв. Переважно ліплять вареники та роблять салати, – розповідають у ГО «Схід та Захід Єдині».

«Наші захисники заслужили, аби посмакувати домашніми стравами. Тому сьогодні ми готували смачний салат-венігрет. Паралельно із нами господині Шумщини, зокрема прихожанки храмів Шумська та Брикова Православої Церкви України із турботою і любов’ю про своїх захисників ліпили вареники. Уже скоро ці смачні домашні страви попрямують до своїх адресатів – українських військових на передовій. Дякуємо усім, хто долучився і допоміг нам».

Волонтери доставлять бійцям на передову страви у готовому вигляді.

Софія Романська