Господині з Молоткова наліпили для захисників кілька тисяч вареників. ФОТО

Кілька тисяч вареників наліпили жінки у селі Молотків Лановецького району для українських захисників. Господині допомагають військовим не вперше. Втім, приготування улюбленої страви воїнів об’єднує чи не найбільше селянок.

Допомогу військовим на Східну Україну повезуть тернопільські волонтери. Також у пакунках будуть засоби гігієни, одяг, матеріали для облаштування бліндажів і ліки.

“Моє рідне село Молотків долучається до нашої загальної справи — допомога воїнам російсько-української війни. Господині села Молотків знову ліплять пироги та роблять інші смаколики нашим захисникам в зону ООС. Щира вам подяка, дорогі наші господині. Військові в захваті від тих смаколиків, які ви готуєте для них”, – зазначив волонтер Володимир Мосейко.

Додамо, господині на Тернопільщині готують різноманітні страви для українських захисників від початку російсько-української війни. Їжу у готовому вигляді на схід доставляють волонтери.