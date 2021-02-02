Майже 50 тис. вареників наліпили господині Байковецької ОТГ для українських захисників. Улюблену страву воїнів у зону бойових дій доставлять волонтери громадської організації «Схід та Захід єдині».

Вареники готували на «Фабриці Різдвяного вареника», яка запрацювала наприкінці січня у Байковецькій ОТГ. До благодійної ініціативи долучилося понад двісті місцевих господинь. Частина з них вареники ліпили в шкільній їдальні, деякі господині готували у своїх домівках.

«Дякую нашим невтомним господиням та всім, хто допомагав, за участь в акції «Фабрика Різдвяного вареника». Щороку кількість охочих долучитися до доброї справи зростає. Цьогоріч наші господині наліпили 50 тисяч вареників, які відправимо для українських військових. Так приємно було побачити, як наші дітки ліпили своїми маленькими рученятами вареники, а жінки колядували і прославляли новонароджене дитятко Ісуса. Атмосферу, яка панувала у селах Байковецької громади важко передати словами, це треба побачити. А українським захисникам бажаємо повертатися додому живими і здоровими, повертатися з перемогою. Хай Вас Бог береже!» – наголосив голова громади Анатолій Кулик.

Додамо, акцію «Фабрика Різдвяного вареника» у Байковецькій ОТГ організовують п’ятий рік поспіль. Упродовж цього періоду місцеві господині виготовили рекордну кількість вареників.