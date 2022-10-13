Фермерське господарство «ГАДЗ» розпочало реалізацію високоякісних саджанців плодових дерев яблуні та смородини.

В наявності понад 16 сортів яблуні. Серед них – РедДжонаПринц, Ред Кап, Гала Шніко, Беліда, Гала Шніко Ред, Смеральда, Чемпіон, Хоней Крісп, Лігол, Голден, Фуджі, Моді, Супер Чіф, Кінг Роат, Джеромін, Ред Топаз, Чемпіон 2-х річка. Вартість від 50 грн.

Смородина: Тісель, Коферт, Ювілейна Копання, Тіхол, Орес, Тібен, Вернісаж, Конан. Вартість від 30 грн.

За детальною інформацією звертайтесь:

Фірмовий магазин +380683230222

Оптовий продаж +380673525884

Або пишіть на пошту: fg.gadz.sales@gmail.com.

Реалізація саджанців проводиться на місці (с. Трибухівці, вул. Горішня 79), а також службами доставки по всій території України.