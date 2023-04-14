Фермерське господарство «ГАДЗ» знову запрошує усіх охочих на забіг «Квітучий сад», який відбудеться 7 травня.

Дійство відбудеться в яблуневому саду – с. Трибухівці, Тернопільська область. Участь безкоштовна!

Під час забігу буде проводитися благодійний збір на потреби ЗСУ.

Всі учасники отримають солодкі призи, незабутні враження та медалі від ФГ «ГАДЗ», наголошують у фермерському господарстві.

Посилання на реєстрацію: https://e.ticketme.org/events/Kvituchyy-sad-2023 (реєстрація обов’язкова).

За більш детальною інформацією звертайтесь за номером: 0672683422.