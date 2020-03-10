На десятки тисяч гривень завдано державі збитків за самовільне захоплення земель жителями села Смиківці Тернопільського району.

Місцеві мешканці, що мають наділи по сусідству з недіючим аеропортом, без жодних рішень та погоджень вирішили змінити межі своїх володінь. Хтось зазіхнув на три сотих, хтось на п’ять, а загалом незаконно захоплено 0, 369 гектарів земель недіючого летовища, повідомляють у поліції.

– У 2018 році місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 ККУ, тобто зловживання владою або службовим становищем, – розповів начальник Тернопільського відділу поліції Володимир Гарасимів. – У ході досудового розслідування було встановлено, що наявні факти самовільного зайняття земель. Відомості було внесено до ЄРДР і додатково кваліфіковано частиною 2 статті 197-1 Кримінального кодексу. Ми почали встановлювати осіб, причетних до цього. У результаті, виявилося, що чотирнадцять жителів Смиківців збільшили свої наділи за рахунок земель аеропорту, в тому числі тих, що належать до охоронних.

Заповзятливі господарі швидко облаштували на самовільно захоплених ділянках хто сад, хто грядки, а дехто навіть звів споруди та огородив.

На даний час обвинувальний акт щодо одного з підозрюваних уже скеровано до суду, ще одне кримінальне провадження – на стадії досудового розслідування. За дванадцятьма – тривають перевірки.