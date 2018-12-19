“Господь через святого Миколая приніс своє щастя у родину Рожицьких”: у Підволочиську відкрили будинок сімейного типу. ФОТО

19/12/2018 Розмір тексту:

У чарівний день Святого Миколая восьмеро дітей отримали справжній дім. Сьогодні у Підволочиську відкрили будинок сімейного типу, де вони віднайдуть сімейне тепло, любов і затишок. На відкритті побували і представники обласної та районної влади.

“Сьогодні у нас важлива подія. В інтернатних закладах області перебуває понад три тисячі дітей, 970 дітей-сиріт. Це ті діти, які потребують піклування, сімейних, християнських, родинних цінностей. Та через певні життєві обставини таких речей вони не отримують. Найважливіше, що у теперішніх умовах ми не забуваємо про них», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

Це вже третій будинок сімейного типу у Тернопільській області, відкритий цього року.

«Це результат політики держави, яка вперше за багато років почала виділяти кошти на придбання таких будинків та створення комфортних умов для дітей. Наше завдання, щоб вони відчували родинний затишок. Сьогодні Господь через святого Миколая приніс своє щастя у родину Рожицьких“, – наголосив Степан Барна.

Діти подякували присутнім віршами та солодощами. Разом з найменшими очільник області та благодійники малювали дерево сім’ї, на якому у сім’ї Рожицьких «розцвіли» 12 дітей, восьмеро з яких прийомні.

Зазначимо, зараз по всій Україні створюються будинки сімейного типу завдяки державній субвенції. У 2018 році Тернопільська область отримала близько 6 млн. грн.