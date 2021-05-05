4 травня пожежно-рятувальні підрозділи шість разів залучались до ліквідації пожеж в природних екосистемах:

місцевою пожежною командою села Золотники ліквідована пожежа сухої трави та очерету на відкритій території на площі 1 га, в селі Підруда Золотниківської територіальної громади Тернопільського району;

черговим караулом 8 ДПРЧ Головного управління ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га, в місті Борщів Чортківського району;

черговим караулом 11 ДПРЧ Головного управління ліквідована пожежа очерету на площі 0,7 га, в селі Передмірка Борсуківецької територіальної громади Кременецького району;

черговим караулом 3 ДПРЧ Головного управління ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,15 га, поблизу села Великий Ходачків Підгороднянської територіальної громади Тернопільського району;

черговим караулом 11 ДПРЧ Головного управління ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га, поблизу села Вишгородок Лановецької територіальної громади Кременецького району;

черговою зміною ЧСПТ АРЗ СП Головного управління ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,02 га, в місті Тернопіль на вулиці Іллєнка.