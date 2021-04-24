Люди засмітили територію козацької могили, що біля Зборова. А за самою могилкою взагалі зробили туалет.

Такий неприємний факт у “Фейсбуці” повідомила і виставила світлини Natalya Skochelyas, пише Галас.

“Періодично проїжджаючи повз нашу козацьку могилу, складно було не помітити яким звалищем вона стала. Тому сьогодні вирішили трішки там прибрати. Одні емоції від побаченого… Гори сміття, а за могилкою взагалі зробили туалет…

Фото до і після додаю.

Хочеться наголосити на людській совісті. Приїхав відпочити – прибери хоча б за собою, – написала жінка.







