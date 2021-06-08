В пам’ять про Дмитра Мудрого біля трьох тернопільських шкіл висадили кущі гортензії. Юнак навчався у трьох школах: четвертій, шостій та десятій. В День останнього дзвоника, 8 червня, одну із гортензій висадили біля четвертої школи. У цій школі Дмитро навчався у початковій та старшій школі. А цього року випускником цього ж навчального закладу є його молодший брат Денис.

– Із Дмитром, коли він випускався, ми попрощалися дуже тепло, – розповіла Наталія Левенець, директор четвертої школи. – «Ви для мене стали найрідніші, – сказав тоді. – І коли я розкручу свою музичну групу, то стану вашим спонсором.». Він навчався у нас до третього класу, а потім повернувся після десятого, грав разом з друзями на гітарі на концертах. Завжди з приємністю його згадувала, і він залишається в моєму серці, як моя рідна дитина.».

Мама Дмитра Олена Мудра розповіла, що після другого класу він навчався два роки у шостій школі, а потім – у десятій. Змінювали місце навчання через зміну місця проживання. А уже в старшій школі вирішив, що одинадцятий клас закінчуватиме у четвертій школі. Потрапив у той же клас, у якому навчався в початковій школі.

У березні цього року Дмитро разом з батьком врятував під час вибуху газу у їхньому будинку двох малих дітей. На жаль, через отримані опіки і він, і батько померли. В пам’ять про Дмитра у квітні в парку Національного відродження рідні, друзі і близькі юнака, а також учні 21-ої школи висадили «Тихий гай». Серед різних порід дерев обрали буки, які найбільше подобалися хлопцеві. Висадили 25 саджанців – саме стільки мало виповнитися Дмитру цього року.

Озеленення – це тільки частина того, що не встиг втілити у життя юнак. В Тернопільському училищі сфери послуг і туризму дошивають колекцію одягу, яку розробив Дмитро Мудрий. Її планують продати на аукціоні, а за виручені кошти придбати спеціальні бокси для транспортування людей, які отримали опіки.

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