28 грудня о 18:58 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у одноповерховій будівлі приватного складського приміщення будматеріалів у селі Гермаківка Борщівського району.

Прибувши на виклик, бійці служби порятунку встановили, що пожежа виникла в приміщенні складу будматеріалів. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі складала орієнтовно 120 м кв.

Внаслідок пожежі знищено будматеріали, товари сільськогосподарського призначення, стіни, стелажі, перекриття та покриття будівлі на загальній площі 120 м кв.

Пожежа локалізована о 19:46 та ліквідована о 21:37. На гасіння пожежі залучались рятувальний підрозділ 8 ДПРЧ Управління та черговий караул МПК селища Мильниця-Подільська.

Під час гасіння пожежі в приміщенні будівлі виявлено та винесено на свіже повітря громадянку 1990 року народження, яку з діагнозом “отруєння чадним газом” було госпіталізовано в Борщівську ЦРКЛ.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.