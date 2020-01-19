Він горів сам, але зміг витягти з вогню товариша.

ТСН дізналася ексклюзивні подробиці геройського вчинку після вибуху газу у сільському клубі Угринова. Два тижні тому там тяжких опіків зазнали восьмеро дітей. Один з хлопчиків, опритомнівши, розказав, як, ризикуючи життям його врятував товариш. Сам рятівник про це мовчав.

Це історія двох Сергіїв, які дружать змалечку. Тепер лежать перебинтовані у сусідніх палатах. Одного з хлопчиків останнім перевели з реанімації у хірургію — він був одним з найтяжчих. Перше, що попросив, коли опритомнів, покликати маму свого товариша-рятівника. «Просив, щоби подякувала йому, що вона виховала сина, що надавав допомогу дітям», – розповідає мама врятованого.

Рятівнику Сергію – п’ятнадцять, він витягнув з палаючого клубу Сергія тринадцятирічного. Того кинуло вибухом під сцену. Хлопцеві непросто згадувати той вечір — усі вибігали з клубу наче живі смолоскипи. Він першим зумів вискочити з приміщення, але згадав, що хтось лежав під сценою. «Повернувся до клубу, мене ніби не хотіли потім пускати, я цього відштовхнув», – пригадує юнак.

Клуб усередині горів, Сергій сам горів, але таки знайшов під сценою лежачого товариша. Хапнув його за капюшон куртки і потягнув до виходу. Про свій вчинок нікому не розповідав. «Це вже розповіла мама того хлопця, ми не знали, він значить пам’ятав, бо він зразу покликав мене в реанімацію, хотів подякувати. Щоб передати Сергійові, бо каже, якщо би не він, моживо і помер», – розповідає мама рятівника.

Загалом усі восьмеро дітей мужньо переносять свій стан. Одного найтяжчого, з опіками половини тіла, доправили до Києва в опіковий центр. Решта у хірургії місцевої лікарні. Кожного упродовж двох тижнів оперують. Найважче батькам, які не відходять від дітей ні на мить, і лиш моляться, щоб не ставало гірше.

Найменш обпечений – дванадцятирічний Вадим. Він мав грати роль Ангела, адже діти перед святами зійшлися до клубу для репетиції вертепу. 16-річному Богдану Гаврону, який був з найлегших і розповідав за всіх, що сталось, зняли бинти з обличчя та однієї руки. Богдан найшвидше став на ноги, бо, каже, здогадався відразу облити опечене тіло холодною водою. «Трошки школа навчила, основи здоров’я і чисто інтуїтивно, якщо вогонь — це вода, якщо гарячі рани, потрібно їх остудити», – каже юнак.

Це підтверджують комбустіологи, якщо одразу почати обливати опіки холодною протічною водою, то можна уникнути глибокого ураження.

Кореспондент ТСН Світлана Павук