Протягом минулої доби на території області виникло дві пожежі до ліквідації яких залучалися пожежно-рятувальні підрозділи.

Так, о 11:18 у с. Колиндяни Чортківського району виникла пожежа господарської будівлі, що належить місцевій жительці. Внаслідок пожежі вогнем знищено дерев’яну господарську будівлю площею 40 м.кв., речі домашнього вжитку.Пожежу ліквідовано черговим караулом 6 ДПРЧ Управління. Під час гасіння – врятовано 2 житлові та 2 господарські будівлі, 1 одиницю техніки.

Ще одна пожежа зафіксована о 23:28 у с. Сидорів Гусятинського району по вул. Золота Гора, горів житловий будинок, що належить місцевій жительці. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття та перекриття будівлі на площі 10 м.кв., 1 тону соломи, пошкоджено речі домашнього вжитку.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 10 ДПРЧ Управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлі.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.