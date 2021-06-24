Горіли склади, гаражі і столярний цех: на Тернопільщині гасили масштабну пожежу. ФОТО

23 червня о 18.12 рятувальників повідомили про пожежу, що виникла в м. Бережани, по вул. Шевченка. Горіли складські приміщенння, автогаражі та столярний цех. Площа пожежі на момент прибуття підрозділу становила 514 м. кв.

Враховуючи масштаби лиха керівник гасіння пожежі відразу викликав допомогу. Декілька годин тривала боротьба з вогнем, три одиниці спецтехніки та 12 чоловік особового складу ліквідували пожежу о 20.38. Вогонь знищив автомобіль ВАЗ 2106, декілька метрів кубічних паркету, автомобільні шини, вікна, двері, покриття будівлі на площі 514 м. кв.

Вогнеборці врятували два суміжні гаражі, один автомобіль, та перший поверх столярного цеху.

Деталі події та причини виникнення пожежі встановить слідство.