Горіли два будинки і автомобіль: вночі у громаді на Тернопільщині вирувала вогняна стихія

Минулої доби у Колиндянській громаді Чортківського району сталося дві пожежі.

Так, після опівночі у селі Давидківці виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття будівлі на площі 100 м кв., пошкоджено стіни будівлі на площі 60 м кв. та автомобіль «Volkswagen caddy».

Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано дві будівлі та дві одиниці техніки.

Удосвіта горів житловий будинок у селі Пробіжна. Площа пожежі становила 100 м кв. О 06:11 пожежу локалізовано, о 08:34 – ліквідовано.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевою пожежною командою с. Пробіжна.