28 листопада о 19:47 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на покрівлі недіючого відділення Тернопільської міської комунальної лікарні №3, що на територі Малашовецької сільської ради.

Прибувши на місце події та провівши розвідку, рятувальники встановили, що горить утеплювач на покрівлі одноповерхової будівлі.

До гасіння пожежі залучалося 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу, повідомляють у ДСНС.

Пожежу локалізовано о 21:24 , а о 22:05 повністю погашено.

Внаслідок пожежі знищено: утеплювач на площі 100 м. кв. Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється