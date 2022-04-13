Минулої доби рятувальники ДСНС ліквідували 12 пожеж.

Як повідомляють у ДСНС, 10 пожеж виникли на відкритій території:

10:35 – у с. Стігла Коропецької територіальної громади Чортківського району пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га. Ліквідована черговим караулом місцевої пожежної команди сел. Коропець;

13:32 – у сел. Підволочиськ на вул. Лисенка пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,03 га. Пожежа ліквідована черговим караулом 20 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління;

14:49 – у с. Чехів Монастириської територіальної громади Чортківського району пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління;

17:01 – у с. Супранівка Підволочиської територіальної громади Тернопільського району пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 20 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління;

17:35 – у сел. Товсте Товстенської територіальної громади Чортківського району пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди сел. Товсте;

20:13 – у с. Чабарівка Васильківської територіальної громади Чортківського району пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10 ДПРЧ 6 ДПРЗ Головного управління;

21:05 – у с. Жуківці Зборівської територіальної громади Тернопільського району пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 17 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління;

21:10 – у с. Старі Петриківці Бучацької територіальної громади Чортківського району пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління;

21:31 – у м. Ланівці на вул. Білогірській пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,01 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 11 ДПРЧ 5 ДПРЗ Головного управління.

13 квітня о 01:45 у с. Малашівці Тернопільської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сміття на паспортизованому сміттєзвалищі на площі 30 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.