У центрі Тернополя зайнялася квартира. За інформацією ДСНС області, вогонь охопив площу 15 м. кв. Рятувальники евакуювали п’ять мешканців будинку.

Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, повідомлення про пожежу рятувальники отримали близько 11.00. За десять хвилин пожежу вдалося локалізувати.

“1 березня о 10:58 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі житлового будинку на вулиці Валова в центрі міста Тернопіль. На момент прибуття рятувальників орієнтовна площа пожежі становила 15 м. кв. Пожежа локалізована о 11:13 та повністю ліквідована о 11:16. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління. Врятовано дану квартиру та проведено евакуацію 5 мешканців даного будинку”.

Бійці ДСНС області врятували власника квартири, де сталася пожежа та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Причини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.