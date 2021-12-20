Відомий аграрій та меценат з Бучаччини, Герой України Петро Гадз звернувся до керівництва ОДА, депутатів й дорожників з подякою за нові дороги на Тернопільщині.

Він відзначив, що гордиться Тернопільською областю, яка вийшла на новий рівень за кількістю та якістю відремонтованих автошляхів.

– Повертаючись із відрядження з Закарпаття у Тернопіль, на вручення премії «Гордість Тернопілля» в номінації «Фермер Року», проїхав усю Закарпатську та Івано-Франківську область. І гордо мені стало за нашу Тернопільську область, якщо зрівнювати дороги цих областей, то звичайно на Тернопільщині якість і кількість нових відремонтованих доріг вражає. Спасибі голові Обласної держадміністрації Трушу Володимиру Любомировичу за те, що залучає такі великі інвестиції в Тернопільську область. Спасибі всьому депутатському корпусу Тернопільщини, спасибі Службі автомобільних доріг в Тернопільській області, зокрема Миколі Довгошиї, спасибі проектантам за добрі гарні проекти. І найбільше спасибі найбільшому виконавцю (ремонтних робіт), найбільшому роботодавцю – Андрію Яремі та його команді «Техно-Буд-Центру», які любить Україну понад усе, кожен метр, кожен кілометр дороги роблять професійно з великою любов’ю і роблять на віки, неначе в себе на подвір’ї. Так тримати! Тернопіль, вперед! – наголосив Герой України Петро Гадз.