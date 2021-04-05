В поліцї прокоментуали ситуацію із чоловіком, який йшов вздовж траси неподалік Рівного абсолютно без одягу. Відео його “прогулянки” виклали користувачі у соцмережу.

Очевидці стверджували, що він навіть кидався на автомобілі, зокрема під фуру, і лише обачність водіїв врятувала його життя.

Відео опублікували на сторінці “Типове Рівне“.

Як пояснила Суспільному речниця поліції області Марія Юстицька, чоловік родом із Тернопільщини. На Рівненщину він, попередньо, приїхав, щоб відпочити.

“Оскільки на момент прибуття поліцейських на виклик він ймовірно знаходився під дією наркотичних речовин – то обставини усього, що сталось, будуть встановлюватись пізніше. Його забрали до лікарні, він під наглядом медиків. Також під час обстеження у нього виявили глибокий поріз на нозі”, – каже пресофіцерка.