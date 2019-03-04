Голови ОТГ Тернопільщини висловили підтримку діючому Президенту Петру Порошенку. ФОТО

04/03/2019 Розмір тексту:

Реформа децентралізації – одна із найвідчутніших та найуспішніших у Тернопільській області. У 2015 році 26 перших об’єднаних територіальних громад взяли на себе відповідальність й почали впроваджувати реформу децентралізації на місцях.

Сьогодні на Тернопільщині уже 49 ОТГ і голови цих громад висловили свою підтримку діючому Президенту України Петру Порошенку та підтримку реформам, які відбуваються в Україні.

Лист-звернення до Президента на підтримку реформ підписали 36 голів об’єднаних територіальних громад Тернопільщини.

За їх словами, вперше в історії нашої держави створено реальні умови та механізми для забезпечення місцевого розвитку відповідно до потреб та особливостей кожної громади.

«Реальні справи і реалізовані проекти показали місцевим жителям спроможність влади, а обраний шлях євроінтеграції відповідає сподіванням людей щодо економічної стабільності і впевненості у завтрашньому дні. Тому ми звертаємося до всіх українців також об’єднатися для продовження реформ, які розпочав Президент України Петро Порошенко. Не все, звичайно, вдається відразу. Але лише нам бути господарями у своїй хаті!», – йдеться у тексті звернення.