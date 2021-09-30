Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у зв’язку з угодою про постачання газу між Угорщиною та Росією в ефірі телебачення закликав Українську державу помститися за це угорській меншині на Закарпатті.

Про це пише інтернет-видання Karpat.in.ua.

Коментуючи газову угоду в ефірі телепередачі каналу «Україна 24», Головко заявив, що тим, у кого є такі партнери, як угорці, не треба й ворогів. Крім того, він закликав Угорщину змінити свою політику. Відповідаючи на запитання ведучого про те, що може зробити Україна, він пояснив, що, на його думку, необхідні дипломатичні кроки, тому виклику посла недостатньо. Головко вважає, що Україна має у своєму розпорядженні набагато більше інструментів для рішучих дій. За його словами, у країні є «угорська діаспора». Українська держава «повинна жорстко виступити проти угорської меншини на Закарпатті», – закликав до помсти голова Тернопільської обласної ради.