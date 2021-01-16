Голову ОТГ, котрий виписав собі 77 тисяч гривень премії, оштрафували на 3400 гривень

Голову ОТГ притягнуто до відповідальності через власне преміювання в умовах конфлікту інтересів.

За принципової позиції прокурора, голову однієї з ОТГ Тернопільського району судом визнано винним у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення у встановленому законом порядку та строки про реальний конфлікт інтересу та прийняття рішень в умовах такого конфлікту).

Встановлено, що посадовець упродовж 2020 року приймав рішення про власне преміювання без дотримання процедури, визначеної ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Тернопільським міськрайонним судом його притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в сумі 3400 грн.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.