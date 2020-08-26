Жахлива драма трапилася на Тернопільщині.

З села Розтоки Кременецького району місцеву жительку з кровотечею шпиталізували до лікарні. Медики встановили — це післяпологові ускладнення. Коли ж породіллю запитали де дитина, жінка лише знизувала плечима, пише ОВІД.

У селі Розоки місцеві жителі шоковані трагедію, яка сталася напередодні. Люди уже кілька днів не можуть прийти до тями. Минулого тижня місцеву жительку у важкому стані ушпиталили до лікарні. Медики викликали поліцію.

“На лінію 102 надійшло повідомлення від чергового лікаря Тернопільської обласної лікарні про те, що в даний заклад поступила громадянка з Кременецького району з післяродовими травмами і сильною кровотечею”, – розповідає старший слідчий-криміналіст слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Ярослав Герасимів.

Медикам жінка не могла пояснити, де новонароджене немовля, тож поліція виїхала до села. Усю ніч правоохоронці шукали дитинку. Сусіди бачили, як поліція обшукувала все подвір’я родини жінки. Дитину намагалися знайти і під парканом, і на полі.

До хати, де сталася трагедія приїхало чимало машин правоохоронців, були також і дві швидких.

За кілька годин поліцейські знайшли немовля. Тіло новонародженого було у вигрібній ямі туалету.

“Встановлено, що дана громадянка, жителька Кременецького району, перебуваючи за місцем проживання у приміщенні дворового туалету народила дитину, а тіло новонародженої дитини викинула у туалет. Після народження дана громадянка лягла спати і про даний факт нічого не повідомила ні родичів, ні членів сім’ї”, – додає старший слідчий-криміналіст Ярослав Герасимів.

34-річна Ольга Л., за свідченням сусідів, з добропорядної, заможної родини. Місцеві жителі кажуть, жінка приховувала вагітність від рідних. Оскільки Ольга повнуватої тілобудови, то родичі не здогадувалися про вагітність.

Та після того, як тіло немовляти поліцейські витягли з вигрібної ями пошуки продовжилися. Правоохоронці кілька днів з кінологами шукали голову дитинки.

“Голову двоє суток шукали. Голову аж тільки-но з псами знайшли.Собаки її десь таскали попід забори. Знайшли аж за 100 метрів від того місця, де то сталося”, – розповідає сусід родини Петро Серетинський.

Зараз жінка у важкому стані в обласній лікарні. Удома залишились її батьки, чоловік та 2-оє дітей.

На разі правоохоронці проводять розслідування за статтею 117-ю кримінального кодексу України — вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Жінці максимально загрожує до 5 років за ґратами. На разі правоохоронці перевіряють чи немовля народилося живим, тривають експертизи. Деталі поліція не розкриває, поки триває слідство. Ольга ж перебуває в обласній лікарні.

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