Головою Настасівської громади став висуванець Аграрної партії

24/12/2018 0
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Сільський голова Настасова Микола Злонкевич переміг на виборах голови Настасівської об’єднаної територіальної громади.

За попередніми даними, висуванець Аграрної партії набирає понад 60% голосів.

Нагадаємо, до Настасівської ОТГ увійшли три села: Настасів, Йосипівка і Мар’янівка.

В Настасові розміщений головний офіс агропромислової корпорації “Агропродсервіс”, співвласником якої є голова Тернопільської облорганізації Аграрної партії Іван Чайківський.

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