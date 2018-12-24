Головою Настасівської громади став висуванець Аграрної партії
24/12/2018 0
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Сільський голова Настасова Микола Злонкевич переміг на виборах голови Настасівської об’єднаної територіальної громади.
За попередніми даними, висуванець Аграрної партії набирає понад 60% голосів.
Нагадаємо, до Настасівської ОТГ увійшли три села: Настасів, Йосипівка і Мар’янівка.
В Настасові розміщений головний офіс агропромислової корпорації “Агропродсервіс”, співвласником якої є голова Тернопільської облорганізації Аграрної партії Іван Чайківський.
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