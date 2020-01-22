На цьому наголосив очільник обласної ради Віктор Овчарук під час урочистого мітингу з нагоди Дня Соборності, який відбувся сьогодні, 22 січня, на межі Тернопільської та Хмельницької областей.

На мості через річку Збруч, яка була кордоном між ЗУНР і УНР, зустрілися представники Тернопільщини та Хмельниччини: голови обласних рад, депутати Верховної Ради та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці та громадськість Підволочиська та Волочиська.

– Після подій 2013-го – 2014-го року, революції Гідності і трагедії неоголошеної війни Росії проти України, окупації Кримського півострова і декількох обласних центрів на сході України «братнім російським народом», це свято набуло ще більшого змісту, викристалізувалось у чіткі обриси, адже за нього було сплачено кров’ю не лише далеких поколінь, а й наших сучасників – батьків, матерів, братів та сестер, наших дітей, – зазначив Віктор Овчарук. – Ми добре розуміємо, що єдність і свобода робить нас гідними громадянами нашої держави, гідними людьми і врешті – гідними нащадками наших предків! Головний урок Дня Злуки – це усвідомлення того, що тільки в єдності сила, і лише єдність здатна подолати ворога, який знову намагається зруйнувати українську державність, навіть через сотню років. Історичний досвід нагадує, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною.