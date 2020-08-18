Головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, що школи в “червоній” зоні працюватимуть за окремими правилами, зокрема навчання там проводитиметься дистанційно.

Про це він повідомив під час Серпневої конференції-2020: “Освіта в умовах пандемії”, передає 24 канал.

За його словами, якщо всі будуть дотримуватися протиепідемічних правил від МОЗ, то це дозволить вчасно профілактувати поширення коронавірусної хвороби, розпочати освітній сезон і закінчити його у звичайній офлайн формі.

Як проходитиме навчання у “червоній” зоні

Водночас Ляшко додав, що школи в “червоній” зоні працюватимуть інакше. Зокрема, там буде запроваджене онлайн-навчання на період, поки регіон перебуватиме в “червоній” зоні.

Також головний санлікар наголосив, що учні та працівники шкіл мають знати всі симптоми коронавірусу.

Ляшко нагадав, що вчителі повинні заходити до закладу освіти та викладати предмет у маски. Проте він наголосив, що згодом вони змінять ці норми, і вчителям буде дозволено проводити урок без масок, але лише у “зелених” зонах, у “помаранчевій” зоні – все залишиться, як і було.

Що робити батькам, якщо їхня дитина має симптоми коронавірусу? За словами Ляшка, якщо мама і тато помітили у своєї малечі симптоми COVID-19, то її варто залишити вдома та не відправляти до школи.

Також варто обов’язково викликати сімейного лікаря. В іншому випадку – треба звернутися на гарячу лінію до Департаменту охорони здоров’я вашої області. Якщо ситуація критична, то варто зателефонувати до швидкої за номером 103.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу, проте в містах “червоної зони” для школярів будуть вводити двотижневий карантин.