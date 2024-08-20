Вночі Росія завдала удару по промисловому об’єкту у Тернополі. Внаслідок влучання зайнялися ємності із паливно-мастильними матеріалами.

Для ліквідації пожежі залучили понад 90 рятувальників та 20 одиниць техніки, – повідомив начальник ДСНС області Віктор Маслей. Також залучили два пожежні потяги з Тернополя і Львова.

«Біля 3.00 ми отримали повідомлення про пожежу на одному із підприємств міста Тернополя, внаслідок влучання було загоряння ємностей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Для ліквідації пожежі були залучені рятувальники тернопільського гарнізону, також з інших міст нашої області, всього більше двадцяти одиниць техніки та більше девʼяносто рятувальників. Також залучалися два пожежних поїзди з міста Тернополя та міста Львова. Зараз відбувається гасіння пожежі. Постраждалих внаслідок події не було», – розповів Віктор Маслей.

За словами рятувальників, о 6.50 пожежу локалізували та взяли під контроль. Вогонь продовжують гасити.