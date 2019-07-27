«Відпустка! Хто куди, а ми до Братів!» – написав на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбуці» головний фіскал Тернопільщини Ігор Комендат.

На фото і оприлюдненому відео, начальник Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) у Тернопільській області, зауважує Терен, Комендат виглядає зовсім не так, як зазвичай – на нарадах чи урочистостях.

Керівник фіскальної служби, як видно на світлинах, одягнув звичну для байкерів шкірянку-косуху чорного кольору і навіть зробив особливу зачіску, з якою йому, вочевидь, зручніше одягати шолом. За конфіденційною інформацією, захоплення мотоциклами в Ігоря Комендата – давнє. Але своєму хобі, із зрозумілих причин, він цілком може віддатися лише у відпустці.

На відео неможливо розгледіти, який саме мотоцикл «осідлав» головний фіскал Тернопільщини у цій мандрівці.



