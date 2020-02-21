Начальник Управління патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук шукає хлопця з Тернопільщини, який шість років тому передав йому на Майдан у Київ військову каску.
Про це правоохоронець написав вчора на своїй сторінці у соцмережі.
“Сьогодні згадав одну дуже важливу річ.
Я забув подякувати.
Шість років пройшло відтоді, як я не сказав “Дякую!” важливій людині.
Тієї пекельної зими я навмання вибрав з поміж багатьох у мішку цей шолом, що розмалював його для майданівців хлопчик Дмитро, 11 років, з Тернопільщини.
Козаче! Тобі зараз 17, ти вже мужній дорослий юнак. Дуже хочу потиснути тобі руку і подякувати.
Відгукнись, нам є про що поговорити!
Тернополяни допоможіть найти козака, вельми треба!” – пише чоловік.
Користувачі соцмережі активно поширюють допис патрульного. Тож є надія, що Дмитро з Тернопільщини побачить фото шолома, який він колись підписав своїм іменем.