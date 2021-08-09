Керівник тернопільського обласного лісового господарства Олег Яремко вказав у своїй декларації дві квартири і два житлових будинки.

Про це повідомляє 368.media з посиланням на сайт НАЗК.

Згідно з декларацією за 2020 рік Яремко володіє лише земельною ділянкою в селищі Завада Львівської області площею 1500 кв. м, де він будує будинок площею 363 кв. м. У свою чергу його дружина Галина Яремко володіє частиною житлового будинку площею 132,4 кв. м в селищі Гостинцеве Львівської області і двома квартирами – у Львові площею 75,6 кв. м і в Тернополі площею 102,2 кв. м.

На Галину Яремко записаний автомобіль Hyundai Santa Fe (2013), який вона придбала в 2019 році. Як керівник Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства Яремко заробив 305 тис. гривень, а Галина Яремко заробила 285 тис. гривень в Головному управлінні ДПС в Тернопільській області.

Подружжю належать 1,387 млн ​​гривень заощаджень готівкою.

Нагадаємо, що ДБР вручило підозру в халатності начальнику Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства, який допустив незаконну рубку дерев на 2 млн гривень.

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