Головну ялинку Тернополя засвітять напередодні свята Миколая

16/12/2018 Розмір тексту:

Урочисте засвічення вогнів головної ялинки міста відбудеться напередодні ночі на Миколая – 18 грудня о 18:00 год. на Театральному майдані, а о 17:30 год. цього ж дня – освячення шопки.

Зазначимо, що у Тернополі активно триває підготовка до проведення у місті Новорічно-Різдвяних свят. Зокрема, працівники КП “Тернопільміськсвітло” практично завершили встановлення головної новорічної ялинки та прикрасили її новорічними іграшками і 3D-ілюмінацією. Також облаштована 40-метрова ковзанка, атракціони, новорічне освітлення фонтанів та вулиць міста.

До слова, цього року для новорічної красуні придбали декілька нових гілок та елементів декору, а також додаткові святкові ілюмінації, які будуть прикрашати Театральний майдан та вул. Валову.