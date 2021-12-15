Керівнику обласного управління лісництва загрожує звільнення.

Про це повідомив на прес-конференції у Тернополі директор Львівського управління Державного бюро розслідувань Руслан Ляшко. Кримінальне провадження щодо нього скеровано до суду.

Незаконні дії обласного управління лісництва завдали шкоди щонайменше на два мільйони гривень. Відтак керівнику оголосили підозру.

«Скеровано кримінальне провадження щодо керівника обласного управління лісництва, яке стосується службової недбалості. Керівник підозрюється в тому, що видавав незаконні дозволи на рубку лісових насаджень. Його дії завдали збитків близько двох мільйонів гривень. Йому повідомлено про підозру. Справу скеровано до суду, зараз вона розглядається в суді. Також задокументовано корупційну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від керівників лісових державних підприємств Тернопільської області», – повідомив Руслан Ляшко.

За його словами, незаконна діяльність обласного управління лісництва була системною. За окремими справами ще тривають розслідування.