Весна та літо ― це саме той час, щоб експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Створюючи нові образи, не варто забувати й про взуття, адже саме воно може зробити ваш вигляд особливим.

Для того, щоб ваш імідж був стильним, ми підготували головні модні тенденції весни та літа 2021 року, втілення яких ви знайдете на сайті магазину — https://dressa.com.ua/, де також можна повністю оновити свій гардероб.

Акценти та кольори

Цьогоріч дизайнери вирішили зробити весну та літо ще яскравішими, тому головними фішками взуття з нових колекцій стали:

паєтки, стрази, блискітки;

рюші, складки;

стрічки, бантики

китиці, бахрома;

плетіння з ремінців;

сітчасті вставки.

Знову в моду повернулися квадратні та гострі носи, а також платформа. Найбільш оригінальними в цьому сезоні стали моделі з незвичайними фігурними підборами та взуття з особливим акцентом на великому пальці у вигляді біжутерії та інших прикрас. Що стосується забарвлення, то хітами сезону є яскраві насичені кольори, срібло, золото, тваринні та квіткові принти.

Модні моделі

Сьогодні законодавці моди пропонують представницям прекрасної статі такі моделі:

високі однотонні чоботи синього, червоного, жовтого, зеленого та золотого кольорів;

грубі черевики на платформі (на весну) та моделі з сіткою на низькому ходу (на літо);

різнокольорові кеди та кросівки на масивній платформі;

балетки, особливо стильні моделі зі стрічками, ремінцями та сіткою;

туфлі на високих підборах і моделі на низькому ходу з різними прикрасами;

сабо на невеликій платформі з невисокими підборами;

сандалі яскравих кольорів на високій платформі або з плоскою підошвою (особливу увагу модницям варто звернути на моделі-гладіатори, а також варіанти з плетінням або зав’язками навколо щиколоток);

босоніжки з плоскою підошвою, на підборах, на платформі, а також на платформі та підборах;

в’єтнамки насичених кольорів з грубою підошвою.

Завдяки різноманітному робочому арсеналу дизайнерів, цього року кожна жінка зможе підібрати для себе найбільш відповідне її стилю та смаку взуття.