Артист порадував кадром в Instagram.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлік – відомий український співак, популярний виконавець і артист, який підтримує країну в боротьбі проти російської агресії. Артист не покидав Україну і продовжує займатися допомогою, а також давати благодійні концерти.

Молода дружина Віктора Павлика також показала фото чоловіка з улюбленцем громадян в соціальній мережі – головою Миколаївською ОВА Віталієм Кімом. Чоловік став популярний після своїх відеозвернень з підтримкою українців. Під Миколаєвом продовжують проходити бої, але українці ведуть активну боротьбу і ніхто з адміністрацій місто не покидає.

“Головне фото дня!”- похвалилася Катерина пам’ятними кадрами. Також Віктор Павлік показав допомогу, яку небайдужі громадяни продовжують збирати для ЗСУ та медиків.