Головна музична подія року незабаром розпочнеться у Тернополі

05/12/2018 Розмір тексту:

Наступними вихідними у Тернополі прихильники джазу матимуть змогу насолодитися виступами музичних колективів країн Європи та Америки. З 7-го по 9-те грудня в обласному центрі триватиме тринадцятий міжнародний фестиваль «JazzBez».

Для участі у фестивалі запрошені відомі джазові колективи з Італії, Норвегії, США, Угорщини та Німеччини. Вони виступатимуть протягом трьох днів у Тернопільському драмтеатрі, початок концертів о 19.00.

Цьогорічна програма фестивалю – одна з найцікавіших, – розповідають організатори. Оскільки для участі запрошені відомі виконавці та колективи, серед яких – чимало іноземців.

Як повідомила менеджер фестивалю Марічка Юрчак, вже на 7-ме грудня заплановані виступи гуртів з Італії та Норвегії. А загалом під час фестивалю покажуть себе і талановиті тернопільські виконавці. Організатори запевняють, що рівень виступів буде досить високим. Оскільки «JazzBez» – головна музична подія року не лише Тернополя, а й України. Цей фестиваль поєднує десятки міст, сотні музикантів, тисячі меломанів та безліч відтінків джазу.

Софія Романська