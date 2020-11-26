Ялинку почали встановлювати вчора на Театральному майдані Тернополя. Комунальними уже облаштували каркас, далі чіплятимуть штучну хвою та ілюмінацію.

Зі слів начальника КП «Тернопільміськсвітло» Олега Лехіцького, новорічна красуня цього року буде дещо оновлена. Загалом на святкову ілюмінацію передбачено близько 140 тис. грн.

«Працівники комунальних підприємств вже приступили до встановлення на Театральному майдані міста головної новорічної ялинки та облаштування святкових ілюмінацій. Ми вирішили цього року дещо оновити ялинку, зокрема, замінити деякі програми з 3D-зображення. Відтак цьогорічна ялинка виглядатиме дещо по-новому. Також передбачена заміна ілюмінації на вулиці Валовій».

Головна ялинка міста матиме 18 метрів висоти. Роботи з облаштування новорічної красуні триватимуть до середини грудня. Її відкриття заплановане на 18 грудня. Цьогоріч Тернопіль вперше святкуватиме Новий рік у карантинних умовах. Відтак масові заходи у цей період будуть обмежені.