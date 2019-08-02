Сьогодні, 2 серпня, відбулося засідання конкурсної комісії Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства “Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради.

Члени конкурсної комісії заслухали конкурсну пропозицію єдиного учасника Куценка Віктора Васильовича. Він представив проект плану розвитку підприємства. Зокрема йшлося про створення необхідних умов для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги, обумовленої галузевими стандартами МОЗ, організацію належного управління внутрішнім фінансово-економічним та лікувально-діагностичним процесом, ефективне використання будівель, майна, кадрового потенціалу закладу та інших ресурсів, провадження зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Після проведення процедури голосування та підрахунку голосів члени конкурсної комісії визнали Віктора Куценка переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства “Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради.