Головко відправив депутатів на канікули до листопада, а сам “втік” у відпустку

Михайло Головко не втомлюється триматися за посаду.

Скандальний політик з партії «Свобода», який у червні був затриманий НАБУ і зараз перебуває під слідством, робить все можливе і неможливе, щоб не дозволити депутатам зібрати сесію облради для його усунення.

2 жовтня Головко знову відбув у відпустку, а перед тим, у відповідь на вимогу понад третини депутатів з 5 із 6 фракцій обласної ради, повідомив, що планує провести наступну сесію Тернопільської обласної ради в листопаді.

Нагадаємо, що Головко уже більше трьох місяців перебуває під слідством і “переховується” від депутатів то у відпустці, то у відрядженні, то на лікарняному. Здебільшого за гроші платників податків.