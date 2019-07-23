«Життя після виборів триває» – саме на цій тезі наголосив кандидат у народні депутати України на окрузі №164 Володимир Кравець, звітуючи про свої досягненнями на посаді голови Вишнівецької ОТГ за 2,5 роки.

Така зустріч відбулася в актовій залі Вишнівецького палацу напередодні «дня тиші», у п’ятницю, 19 липня. Серед присутніх були не лише жителі Вишнівця, а й сусідніх сіл, які у 2016-му році об’єдналися у територіальну громаду.

Спільними зусиллями вдалося знайти кошти на оновлення

Свій виступ Володимир Кравець розпочав зі спогадів про початок головування у громаді. Нагадаємо, керувати селищною радою він із командою почав узимку, коли активні ремонтні роботи розпочати було неможливо.

– Ми із командою не мали досвіду. Ви проголосували за нас, і ми просто по-тихеньку почали працювати, – пригадує Володимир Кравець. – Створили відділ освіти, забрали на себе соціальну і медичну сфери.

Активно займатися благоустроєм територій, ремонтом доріг і покращенням соціальної інфраструктури в ОТГ почали лише із настанням сприятливих погодних умов.

– Коли почалася весна, ми взялися до реконструкції дахів, ремонту актових і спортивних залів, – пригадує він. – Почали робити вулиці, тротуари, сквери, дороги.

Зокрема, досягнення в освітній галузі громади нині вже є очевидними. Очільник ОТГ наголосив: за два останніх роки вдалося реалізувати чимало, адже приміщення шкіл і садочків потребували негайного ремонту, меблі у деяких класах не замінювали протягом 60-ти років, а про нове оснащення для навчальних закладів навіть і не йшлося.

– Лише за один рік у відділі освіти була економія у 800 тисяч гривень, за другий – 1 мільйон 100 тисяч гривень, – пригадує Володимир Кравець. – Ми всі ці кошти одразу спрямували на ремонт навчальних закладів, створення комп’ютерних класів, заміну дверей тощо.

У громаді вже перекрили дахи у всіх 4-х школах. Цьогоріч у Вишнівецькій – запланували завершити реконструкцію першого поверху, а також – шкільного подвір’я. Окрім того, вдалося здійснити капітальний ремонт у їдальні і харчоблоку Бодаківської школи. Не можна оминути увагою і те, що саме на базі цього навчального закладу запрацював і новий дитячий садочок.

– Залишилася лише стара будівля. Якісь панелі там попадали. Частину приміщення взяли в оренду під магазин підприємці, – розповідає Володимир Кравець. – Побачивши 3-поверхову школу у чудовому стані, ми зрозуміли: проблему із садочком можна вирішити. Якихось 3-4 місяці – і ми завершили ремонт. Тепер 26 дітей у Бодаках мають свій садочок.

Окрім того, у Старовишнівецькій школі відремонтували спортивний і актовий зали. А на додачу, здійснили ремонт у всіх приміщеннях і відкрили п’яту групу у Вишнівецькому закладі дошкільної освіти «Малятко».

Змін зазнали практично усі соціальні напрямки життя ОТГ

Володимир Кравець не міг обминути увагою і своє рідне село Бутин.

– Там також нині триває реконструкція подвір’я дошкільного закладу, а в місцевій школі продовжують оновлювати і готувати навчальні класи до 1-го вересня, – підсумовує він.

Серед головних досягнень громади під час зустрічі згадали і місцевий футбольний стадіон. Реконструювали його за сучасними європейськими стандартами.

– Там облаштували нові трибуни для глядачів, приміщення для арбітрів і команд із душовими і роздягальнями, а також – дитячий майданчик, – нагадує голова. – Відтак, у жителів громади з’явилося більше можливостей розвивати і удосконалювати спортивні навички.

За словами Володимира Кравця, за 2,5 роки він із командою намагався оновити і вдосконалити практично усі соціальні напрямки життя представників Вишнівецької ОТГ. Так, у 2018-му майже у центрі Вишнівця облаштували громадський простір “Вишнева алея”.

– Це місце вже встигло стати справжньою окрасою містечка, а також улюбленою локацією для молоді громади, – додає він.

Упродовж всього часу існування Вишнівецької громади там налагоджували зв’язки із іноземними партнерами. Серед них – поляки, естонці, литовці. Нагадаємо, саме завдяки співпраці із представниками Тернопільського обласного відділення Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО у Вишнівецькій пожежній частині торік отримали повнопривідний пожежний спеціальний автомобіль.

– Можу сказати і про покращення співпраці із місцевими підприємцями, – продовжує Володимир Кравець. – Адже у веденні бізнесу і розвитку власної справи їм ніхто не перешкоджає, а навпаки, ми робимо усе, аби заохотити краян наповнювати місцеву скарбницю.

«Я не планую поривати із вами зв’язки»

Варто зауважити, що присутнім не лише представили звіт про те, як змінилося життя у Вишнівецькій об’єднаній територіальній громаді за 2,5 роки головування Володимира Кравця. Усі охочі могли висловити власне бачення наслідків новацій, поставити запитання, що, так би мовити, “на часі” у громаді. Окрім того, присутні висловили побажання щодо подальшого удосконалення тих чи інших сфер життя у Вишнівецькій ОТГ. Скористалася нагодою взяти слово і начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької ОТГ Марія Погранична.

– За такий короткий термін Володимиру Кравцю із командою вдалося тією чи іншою мірою оновити всі 4 загальноосвітніх школи і дитячі садочки, – розповідає вона. – Усе, що зроблено, дуже важко перелічити у короткому виступі.

Реконструкція Вишнівецької комунальної загальноосвітньої школи – це ініціатива Володимира Кравця. На цьому наголосила директорка цього закладу Валентина Яковлєва.

– Школа на це чекала понад 60 років, – каже вона. – а нині заклад швидкими темпами оновлюється, наповнюється сучасним оснащенням.

Серед «болючих» питань опинилася проблема облаштування дорожнього покриття у всіх населених пунктах ОТГ, адже шляхи до деяких віддалених сіл не бачили оновлення десятками років.

– Коштів на капітальний ремонт і реконструкцію доріг у місцевому бюджеті поки що не вистачає, – пояснює Володимир Кравець. – Окрім того, деякі відрізки доріг, що пролягають територією нашої громади перебувають на балансі Тернопільської обласної держадміністрації. Тож ми намагалися хоча б мінімально зарадити цій проблемі: підсипали найбільш проблемні ділянки щебнем, аби забезпечити там можливість пересуватися транспортом.

На завершення цієї зустрічі Володимир Кравець розповів присутнім про намір піти із посади очільника ОТГ. Адже він упевнений, що зробив усе, що міг, аби Вишнівецька ОТГ— процвітала.

– Але ви маєте зрозуміти: навіть якщо я піду із посади, то громада залишиться, – підсумовує Володимир Кравець. – До того ж, я не планую поривати із вами зв’язки. Я – місцевий, я тут народився і виріс. Ви можете завжди розраховувати на мою підтримку і допомогу.

Марина Худик