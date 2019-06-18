Розбудова країни починається із розбудови кожного села, селища і міста, впевнений голова Вишнівецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ) Володимир Кравець. Саме тому він зважився залишити нинішню керівну посаду і йти на вибори у Верховну Раду.

Причин для такого рішучого кроку – чимало. І головна із них – неможливість вирішити деякі хронічні проблеми лише силами громади. Без кроків назустріч громадам з боку держави поступ сіл, селищ і міст в Україні так і залишиться мрією. Адже для її реалізації потрібні ресурси, відповідна законодавча база і бажання всіх гілок влади плідно співпрацювати.

– Я втомився чекати порядку. Я втомився чекати хороших доріг, інфраструктури, медицини, освіти, – каже голова Вишнівецької ОТГ. – А тому прийняв рішення балотуватися до парламенту. Їх там, у Києві треба розрухати трохи.

Володимир Кравець на власному досвіді переконався: там, де докладати зусилля і активно впроваджувати зміни, – результат не забариться. У Вишнівці в цьому вже нікого не треба переконувати, адже зміни у центрі громади і всіх 9-ти селах – очевидні.

– За два роки усі вже побачили, яке у громаді відбувається оновлення, – розповідає пан Кравець. – Зміни – всюди: у школах, садочках, сквериках, на дорогах. З’являються нові тротуари, дитмайданчики тощо. Думаю, якщо у Верховну Раду зайдуть інші люди, то змінити у державі можна буде багато що і доволі швидко.

Україна має бути правовою державою, впевнений Володимир Кравець. Причому у нас має діяти принцип: «Закон – один для всіх». Тому люди, які йдуть у Раду, на його думку, мають бути, перш за все, фахівцями, готовими працювати задля втілення змін у державі.

– Фахівці кажуть, що в Україні – дуже хороші закони, але є одна біда – їх не дотримуються або дотримуються вибірково, – коментує голова ОТГ. – Має бути верховенство права. Закон – один для всіх і всі перед ним – рівні. Тільки тоді, коли стане так, буде порядок і Україна займе належне їй місце у «букеті» найкращих європейських держав.

Ігор Юзьвак і Віталій Горба – однодумці Володимира Кравця. Вони також готові відмовитися від нинішніх звичних зручностей і стати нардепами. Адже людині без мандата швидко і кардинально вплинути на справи в країні – нереально. Оскільки обидва йдуть на вибори як мажоритарники, то проблеми округів – у пріоритеті.

– Першочерговим своїм завданням я вражаю відкриття у Тернополі громадської приймальні народного депутата, – каже адвокат Ігор Юзьвак. – У такий спосіб можна щодня дізнаватися про проблеми людей і все це компонувати та узагальнювати. Згодом значні негаразди можна висвітлювати у самій Раді і врешті усувати їх.

Звісно ж, у цій справі обом кандидатам допоможуть багаторічний досвід адвокатської діяльності. Окрім того, бути ефективним законотворцем без юридичної освіти – це нонсенс.

– Громадські приймальні народних депутатів мають бути дієвими, – наголошує адвокат Віталій Горба. – Адже одна із функцій нардепа – спілкування із виборцями на окрузі. Це – невичерпне джерело інформації! А через інструментарій, який в Україні має кожен народний депутат, можна вирішувати дуже і дуже багато проблем громадян – як індивідуальних, так і колективних. Було б лише бажання.

Звісно ж, кожен із заявлених кандидатів цілком готовий до виконання прямих і безпосередніх обов’язків народного обранця – законотворчої роботи. Тим паче, у них є досвід депутатської та управлінської роботи, а також – у сфері юриспруденції.

Надія Новак