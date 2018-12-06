Голова ТОДА: Політика держави в питаннях підсилення обороноздатності – для нас визначальна! ВІДЕО
Цього року 6 грудня українські військові відзначають 27-му річницю з часу утворення Збройних сил України. Напередодні цього свята традиційно голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна спільно з головою облради Віктором Овчаруком та секретарем Тернопільської міськради Віктором Шумадою відвідали військовослужбовців 44-ої окремої артилерійської бригади у зоні проведення операції об’єднаних сил.
«Політика держави в питаннях підсилення обороноздатності для нас й надалі залишається визначальною. Сьогодні ми маємо розраховувати на власні зусилля та на українську армію», – сказав голова ТОДА, звертаючись до військовослужбовців нашої бригади.
«Я дякую кожному з вас, хто несе службу та оберігає кордони нашої держави, хто повертає нашу землю. Дякую хлопцям та дівчатам із 44-ої бригади, яка є символом нашої гордості, впевненості і віри в майбутнє України. Допоки тут знаходиться український солдат, доти буде мир, – переконаний Степан Барна. – Вірю, що спільними зусиллями ми подолаємо російського окупанта і зробимо все для того, щоб на всій території Ураїни запанував мир».
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