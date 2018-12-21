Голова ТОДА подякував депутатам обласної ради за затвердження бюджету на 2019 рік. ВІДЕО

21/12/2018 Розмір тексту:

Депутати обласної ради проголосували за проект обласного бюджету на 2019 рік. Рішення підтримали 37 обранців. За конструктивну позицію усім, хто проголосував за бюджет, подякував голова облдержадміністрації Степан Барна.

Він наголосив, що завдяки цьому, у першому півріччі наступного року передбачено майже три мільйони гривень на утримання мистецької школи імені Ігоря Герети. Також з обласного бюджету передбачається дуже багато соціальних ініціатив, спрямованих на вирішення проблематики Тернополя. Ще три мільйони гривень в обласному бюджеті передбачено на підтримку спільного проекту будівництва комплексу Чортківської офензиви до 100-річчя цієї події.

«Я дякую усім, хто підтримав це рішення. Впевнений, що разом ми виробимо ключові напрямки і засади реалізації нашої регіональної політики», – звернувся Степан Барна до обласних депутатів.

Цей рік, за його словами, буде плідним з точки зору розвитку інфраструктури доріг. Щонайменше 2 млрд. грн. спрямується з державного бюджету на дороги державного значення та 393 млн. грн. на місцеві дороги. Також ми поставили собі за мету реалізувати проект сільської медицини, на яку спрямували майже 220 млн. грн., що дасть можливість збудувати 19 амбулаторій, закупити 130 автомобілів для сімейних лікарів, забезпечити переоснащення 170 амбулаторій обладнанням.